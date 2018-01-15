صور.. رئيس موريتانيا وولى عهد الأردن يصلان الإمارات لحضور قمة طاقة المستقبل

صور.. رئيس موريتانيا وولى عهد الأردن يصلان الإمارات لحضور قمة طاقة المستقبلالإثنين، 15 يناير 2018 02:32 ص
رئيس موريتانيا فى الإمارات
(أ ش أ)
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وصل كل من الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية إلى أبو ظبى فى زيارة الى دولة الإمارات، وذلك لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه كان فى استقبالهما الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي.
استقبال رئيس موريتانيا
الرئيس الموريتاني في الإمارات
ولي عهد الأدرن في الإمارات
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