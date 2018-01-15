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"صناعة الدواء" تطالب بدراسة أسعار الأدوية بسبب التشوهات السعرية

الإثنين، 15 يناير 2018 12:00 ص
"صناعة الدواء" تطالب بدراسة أسعار الأدوية بسبب التشوهات السعرية الدكتور أسامة رستم وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات


كتبت: دانه الحديدى
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أكد الدكتور أسامة رستم، وكيل غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، انه من الضرورى اجراء دراسة سعرية لأسعار الأدوية بالوقت الحالى، لمعالجة التشوهات السعرية الواضحة بالسوق الدوائى المصرى، والمتمثلة فى التفاوت الكير بين اسعار نسبة غير قليلة من العقاقير المتماثلة.

وأضاف رستم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ليس من المعقول وجود عقاريين متماثلين فى نفس التركيبة الدوائية والمادة الفعالة، ويوجد فجوة كبيره فى السعر بينهما، مثلا يباع عقار بسعر 5 جنيهات بينما يباع الأخر بسعر 70 جنيها، لافتا إلى انه يجب معالجة تلك التشوهات السعرية التى تؤثر سلبا على السوق الدوائى.

وأشار وكيل غرفة صناعة الدواء، ان اللجنة المختصة باجراء مراجعة لاسعار الأدوية، وفقا للقرار الذى تم بموجبه رفع اسعار 20% من الادوية لكل شركة دواء، يناير الماضى، اجرت المراجعة لكن لم يتم ابلاغ الشركات بالنتيجة حتى الأن.

كما استبعد رستم وجود زيادات جديدة بأسعار الأدوية خلال العام الجارى، متوقعا ان يشهد السوق الدوائى استقرارا خلال 2018، على عكس ما حدث خلال العام الماضى.

 


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غرفة صناعة الدواء

اسعار الادوية

اتحاد الصناعات

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