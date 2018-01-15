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سيارات الأمن الوطنى ورجال الرقابة فى الديوان العام واستراحة محافظ المنوفية

الإثنين، 15 يناير 2018 12:57 ص
سيارات الأمن الوطنى ورجال الرقابة فى الديوان العام واستراحة محافظ المنوفية هشام عبد الباسط


المنوفية – محمد فتحى و محمود شاكر
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قال مصدر أمنى، أن عدد من رجال الأمن الوطنى وضباط الرقابة الإدارية يقومون بفحص استراحة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، عقب القبض عليه فى قضية رشوة للتحفظ على أى أوراق مهمة، بالإضافة إلى فحص مكتبة بمقر الديوان العام للمحافظة بمدينة شبين الكوم.

كان "اليوم السابع"، قد علم أن الرقابة الإدارية ألقت القبض علية بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الاعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم القاء القبض عليهم اليوم .

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والتى سيتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.

 


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