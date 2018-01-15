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الإثنين، 15 يناير 2018 03:45 ص
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سكان المنشية فى كفر البطيخ بدمياط يطالبون بتنفيذ مشروع الصرف الصحى

الإثنين، 15 يناير 2018 03:00 ص
سكان المنشية فى كفر البطيخ بدمياط يطالبون بتنفيذ مشروع الصرف الصحى مياه الصرف الصحى بالشوارع فى دمياط


دمياط-معتز الشربينى
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شكا سكان منطقة المنشية التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط والتى تضم ما يقرب من 300 منزل من عدم توافر خدمة الصرف الصحى بالمنطقة، الأمر الذى يخلف روائح كريهة ويتسبب فى انتشار الأمراض.

قال كريم الحديدى من سكان المنطقة: إن المنطقة تسبح فى مياه الصرف الصحى التى تمثل خطرا واضحا على البيئة وتسبب انبعاث روائح كريهة وتصيب أهالى المنطقة بالأمراض، وأضاف أنه تم التواصل مع النائب محمد الحمادى الحصى نائب كفر سعد وكفر البطيخ الذى طالب سكان المنطقة بشراء قطعة أرض لاستخدامها محطة رفع للصرف على نفقة سكان المنطقة ولكن تبين أن سعر قطعة الأرض يتراوح بين من 350 : 400 ألف وأغلب الناس من الفقراء والمهمشين.

وطالب عبده عمر من سكان المنطقة بسرعة تنفيذ محطة الصرف الصحة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2018 حرصا على منازل المنطقة التى أصحبت مهددة بالانهيار بسبب مياه الرصف الصحى وكذلك سرعة تنفيذ خطة الرصف بالمنطقة أسوة بباقى المناطق المجاورة.

ومن جانبه قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط إن عام 2020 تنتهى خطة مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة، وأضاف عسل أن تنفيذ أى محطة حاليا يحتاج توفير قطعة أرض لتنفيذ المشروع عليها. مشيرا إلى أن محافظة دمياط بها 25 قرية محرومة من مشروعات الصرف الصحى وجارى إدراجها تباعا فى خطة الهيئة القومية للمياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات البنك الدولى.


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