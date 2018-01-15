سقوط مسجل خطر هارب من أحكام عقب سرقه توك توك بالإكراه فى الأميرية





كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط مسجل خطر، هارب من حكم بالسجن 3 سنوات، وذلك عقب قيامه بسرقة دراجة بخارية " توك توك " من قائدها بالإكراه تحت تهديد السلاح بالأميرية، تم ضبط المتهم وبحوزته الدراجة البخارية المستولى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تنامى إلى سمعهم صوت استغاثه، على الفور انتقلت القوة إلى مكان الصوت، وتبين أن الشخص المستغيث يدعى " محمد وائل " 19 سنة سائق توك توك، الذى أكد أنه أثناء سيره بالدراجة البخارية " توك توك " قيادته استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية، وطلب توصيله لميدان المطرية، وفور وصوله لمكان البلاغ قام بتهديده بسلاح ابيض " نصل معدنى" واستولى على التوك توك قيادته وفر هارباً.

بتتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلي به المجني عليه من أوصاف، تم ضبطه وبحوزته الدراجة البخارية المستولى عليها، كما عثر بداخلها علي ديسك دبرياج سيارة، حيث تبين أنه يدعي " أمير.م " 24 سنة عاطل مسجل خطر، ومطلوب ضبطه على ذمة حكم قضائى بالسجن 3 سنوات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بعرضه على المجني عليه تعرف عليه واتهمه بسرقته بالإكراه، وبتطوير مناقشته عن مصدر ديسك الدبرياج المضبوط بحوزته، اعترف بسرقته بأسلوب"المغافلة " من داخل مخزن قطع غيار سيارات بدائرة القسم ملك " مصطفي محمد " 29 سنة تاجر قطع غيار سيارات، وباستدعاء الاخير تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة أيضا،

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.