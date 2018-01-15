ساويرس ردا على تصريحات وزير التنمية المحلية عن الصعايدة: لا كدة أنا أزعل





كتبت مريم بدر الدين

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على أول تصريح لوزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبو بكر الجندى، والتى أثارت الجدل بعد اتهامه لأهل الصعيد بأنهم سبب العشوائيات فى القاهرة خلال بحثهم عن فرص العمل.

وكتب ساويرس عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقا على تصريحات الوزير :" لا لا .. كده أنا أزعل"، وذلك لأن ساويرس ينحدر من أصول صعيدية، حيث إنه من مواليد محافظة سوهاج.



نجيب ساويرس

وقال الوزير أمس فى مداخلة هاتفية مع على أحد الفضائيات: "سنعمل على تشجيع الاستثمار في الصعيد علشان نخلق فرص عمل، ونبطل الصعايدة يركبوا القطار ويجوا هنا القاهرة علشان يدوروا على فرص عمل ويعملوا لنا عشوائيات".