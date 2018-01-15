ساويرس ردا على تصريحات وزير التنمية المحلية عن الصعايدة: لا كدة أنا أزعل

ساويرس ردا على تصريحات وزير التنمية المحلية عن الصعايدة: لا كدة أنا أزعلالإثنين، 15 يناير 2018 10:27 ص
كتبت مريم بدر الدين
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على أول تصريح لوزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبو بكر الجندى، والتى أثارت الجدل بعد اتهامه لأهل الصعيد بأنهم سبب العشوائيات فى القاهرة خلال بحثهم عن فرص العمل.
وكتب ساويرس عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقا على تصريحات الوزير :" لا لا .. كده أنا أزعل"، وذلك لأن ساويرس ينحدر من أصول صعيدية، حيث إنه من مواليد محافظة سوهاج.
نجيب ساويرس
وقال الوزير أمس فى مداخلة هاتفية مع على أحد الفضائيات: "سنعمل على تشجيع الاستثمار في الصعيد علشان نخلق فرص عمل، ونبطل الصعايدة يركبوا القطار ويجوا هنا القاهرة علشان يدوروا على فرص عمل ويعملوا لنا عشوائيات".
المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة
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بواسطة:
mohamed Hassan
دي حقيقة انت فين منها
الكلام ده حقيقي ولسه النهارده حضرتك عاوز تعمل استثمارات في الصعيد علشان توقف الهجرة الداخلية لمحافظات الصعيد كنت فين من زمااان ولا بتقول كده علشان تنهرز في الرجل وانت وامثالك من يملك الحلول ولكن يرفضوا ان يفيدوا البلد وحل مشاكلها كما يشاركوا في حل مشاكل دول اخري خارجية ....عجبي .
عدد الردود 0
بواسطة:
منين نجيب الصبر
أعتقد أن السيد الوزير لم يكن يقصد المعنى الحقيقى بالعشوائيات --هو كان يقصد زيادة الاعباء والله أعلم
هذا وأن كنت اريد توجية كلمة للسيد الوزير وغيرة من السادة المسئولين--لا تلقوا بالفشل فى العديد من المجالات على الصعايدة وكأنهم من كوكب تانى ولا تجعلوهم شماعة لهذا الفشل --فالقاصى والدانى بالداخل والخارج يعرف خير المعرفة بان الصعيد انجبت العديد من العظماء وفى المجالات المختلفة ايضا ولولاهم لما كان هناك تقدم ولا أعمار فى الارض سواء بمصر او بالدول الاخرى--علينا احترام الاخر مهما كان توصيفة الوظيفى فاى عمل شريف هو وسام على صدر صاحبة--وليس من المعقول ان يكون الصعايدة سببا فى مشكلة --ما--لأن هذا انقاص من قدرهم--والى ان يأتى اليوم ولا نرى فية اى تفرقة فى المعاملة بين البشر اسال الله منين نجيب الصبر
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بواسطة:
اهبلاوى
هو ساويرس ماله وكلام الوزير عن الصعايدة الغلابة الباحثين لقمة عيش شريفة !!
الصعايدة الجدعان قوى عايشين بيننتا في وجه بحرى وناس طيبين ومحترمين وشاطرين في العمل فتحوا محلات لصناعة المخبوزات ومنهم من يعمل في تجارة المنسجوات ومنهم غالبية غلابة تعمل في مجال المعمار في حمل الرمل والطوب ويتميزون بالامانة !!
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بواسطة:
محمود
زله لسان
ياجماعه زله لسان وفيه جزء من الحقيقه ومش عيب كلنا مصريين وبنبحث عن لقمع العيش في اي مكان مفيش مشكله أنشأوا مشاريع وناس ايه يخليها تروح مكان تاني وبعدين الوزير ده باين عليه صعيدي في الاساس او بتفرج كتير علي افلام السبكي
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بواسطة:
ابو يوسف
ورينا شطارتك !
ما هو ده تقصير منكم لعدم وجودفرص عمل فى سوهــاج ياسيادة الوزير ،ولا انتم لابسين نظارات سودا !!
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بواسطة:
جمال فكار
بدايه غير مطمئنه
بادئ ذي بدء عند النظر للعماله الوافد من القطلر الشقيق الصعيد! علينا ان نعلم ومعنرف بان الجميع اتى ليكون اضافه وليس بطاله اذن واجب تاهيل العامل مهنيا وتوفير مكان لائق له حتى يستطيع ان يكون العنصر الأهم في التنميه وللقضاء على العشوئيات على الوزاره اتن تبحث عن حقيقه أسبابها وليس مظهرها فمثلا:ـ 1ـ معدلات اللنميه في الصعيد هل تساوى معلات التنمية بالقاهرة. 2ـ هل العمال الوافد من الصعيد هل تقيم في أماكن ادميه لائقة. 3ـ هل لو تم خصم مبلغ ما من مستحقات الشركات العاملة في المجال على أساس علاج العشوائيات على ان تخصم من الوعاء الضريبي ممكنه ام لا. ام البداية النظر للمشكلة دون معرفه الأسباب والتبحر في الحلول اعتقد هذا الأسلوب زمنه ولى