خبير يكشف لـ"يلا أونلاين" تأثير تعديلات "فيس بوك" الجديدة على المستخدمين





كتب: حسن رمضان

قال أحمد ناجى، الرئيس التنفيذي لشركة E Maketing المتخصصة فى مجال التسويق الإلكتروني، إن فيس بوك فى الأصل شبكة تواصل اجتماعى، ولكن الفترة الأخيرة شهدت استخدامات مختلفة لنشر محتوى خاص بها وهو ما بدأ فى افقاد الفيس بوك القيمة التى أسس من أجلها.

كان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قد أعلن إنه يسعى لتغيير عدد من الخواص بالموقع حتى يزيد من رؤية المستخدمين لمنشورات أفراد عائلاتهم وأصدقائهم المقربين، مشيراً إلى أن المنشورات الخاصة بترويج المنتجات الاستهلاكية والمنظمات الإعلامية أصبحت تطغى على المنشورات الشخصية التي يسعي المستخدمون إلى الدخول على الموقع للاستمتاع بمشاركتها.



وأضاف ناجى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يلا أونلاين"، المذاع على نغم إف إم، أن فيس بوك كانت تصله شكاوى عديدة من المحتوى الذي ينشر وأنه غير مناسب لهم، لذلك قرر رئيس فيس بوك أن يكون المحتوى الأكثر ظهورًا للمتابعين هو محتوى الأقارب والاصدقاء، خاصة وأن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن 95% من مشتركى فيس بوك يستخدموه لمتابعة عائلاتهم وأصدقائهم وأخبارهم، وليس للوصول للمعلومات العامة أو الاخبار بشكل عام.



وعن تأثير ذلك على الشركات التي تعتمد على فيس بوك كوسيلة تسويق لمنتجاتها أو محتوها، أوضح ناجى أن الفيس بوك منذ فترة يتخذ إجراءات عديدة لتقليل حجم وصول المحتوى الترويجي للمشتركين، وهو ما أجبر الشركات على دفع مقابل مادي أكبر لتوصيل محتواهم الترويجي للمشتركين، مشيراً إلى أن إجراءات فيس بوك الأخيرة ستجبر الشركات على دفع مقابل مادي أكبر للإعلان عن محتواها على فيس بوك وتوصيله لأكبر عدد من المشتركين.



وفيما يخص تأثير الإجراءات الجديدة التي ستتخذها فيس بوك على شركات التسويق، قال إن آخر دراسة تقول أن 89% من الشركات العاملة في مصر تعتمد على وسائل الديجتال في التسويق والفيس بوك يستحوذ على 50% من الإنفاق على وسائل الديجتال باعتباره أسرع وسيلة لإيصال الشركة بالزبون المستهدف، فضلاً عن أنه الأرخص ضمن وسائل التسويق الأخرى، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة ستجبر الشركات على الاستثمار بشكل أكبر فى التسويق لمنتجاتها لأنه ليس هناك خيار بديل أفضل من الفيس بوك وإلا سيخرج من السوق.



ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعي متخصص في التكنولوجيا، ويذاع يومي الأحد والخميس فى تمام الرابعة مساء، عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي وخلود نادر، وتنتجه شركة pod بالتعاون مع بروموميديا.