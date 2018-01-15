تعرف على التشكيل الجديد للجنة الحج والعمرة بعد ترأس أشرف شيحة لها

كتبت ميرفت رشاد

قال الخبير السياحى أشرف شيحة، وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن القرارات التى أسفرت عن الاجتماع الأول مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجديدة بمشاركة عدد من المستثمرين السياحيين، يعكس رؤية مستقبلية واضحة للقطاع السياحى، وعودة العمل الجماعى والتنسيق المتكامل لإنجاح المنظومة السياحية.

وأضاف " شيحة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة الحج والعمرة برئاسته وعضوية كل من ناصر ترك عضو مجلس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقا، وأحمد إبراهيم أمين صندوق غرفة شركات السياحة سابقا، مشيرًا إلى أن مهام اللجنة التنسيق والتنظيم لموسمى الحج والعمرة مع وزارة السياحة.

وأشار الخبير السياحى، إلى أن اللجنة ستعمل على أعطاء المواطن حقه فى أداء مناسك الحج والعمرة، والمحافظة على اقتصاد الدولة، والحرص على عمل جميع الشركات فى تنظيم رحلات الحج والعمرة هذا الموسم، متابعًا أن الدكتورة رانيا المشاط أكدت خلال اجتماعها مع المستثمرين أمس أنها لن ترضى بحدوث أضرارا للشركات من أى قرارات تم اتخاذها سابقا.

وتابع "شيحة" قائلا: "أول طلب للجنة المشكلة برئاسته، إلغاء اللجنة العليا للحج والعمرة، والعودة إلى آلية العمل السابقة والتنسيق الدائم بين قطاع الشركات بالوزارة وغرفة شركات السياحة، لحين إجراء انتخابات لمجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية".

وأكد الخبير السياحى، على أن وزيرة السياحة وافقت على فتح موسم العمرة فورا، للحفاظ على مصالح الشركات وتلبية رغبات المواطنين فى أداء مناسك العمرة هذا العام، مشيرًا إلى أن الوزيرة سوف تعلن ذلك فى القريب العاجل.

وكشف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن أن اللجنة ستقوم بفحص جميع التظلمات المقدمة من شركات السياحة الموقوفة عن العمل بقرار من وزير السياحة السابق والبالغ عددها 400 شركة، مؤكدًا على رفع الظلم عن أى شركة غير مخالفة لقوانين المنظمة لعمل شركات السياحة.

وأشار شيحة، إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة ملف موسم الحج وإعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج مبكرا، حتى يتسنى للشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية بوضع الخطة التشغيلية الخاصة بها للموسم القادم، والحصول على أسعار أقل فى حجز السكن والخدمات المقدمة للحجاج فى المشاعر، كما يعود ذلك بالنفع على المواطن بحصوله على أسعار أقل وخدمات أفضل.