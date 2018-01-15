تحرير 2910 مخالفة كلبش وسحب 405 رخصة سيارة فى حملة مكبرة بالعاصمة

تحرير 2910 مخالفة كلبش وسحب 405 رخصة سيارة فى حملة مكبرة بالعاصمةالإثنين، 15 يناير 2018 01:22 م
حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بشن العديد من الحملات المكبرة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، لضبط المخالفين المؤثرين فى حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على مستوى كافة القطاعات الجغرافية بالعاصمة.
وأسفرت نتائج الحملات المرورية عن تحرير 2918 نموذج 125 مرور ، 2910 مخالفة كلبش ، حجز 13 توك توك، 76 مخالفات سير النقل، 405 سحب رخصة، 176 مخالفات دراجات بخارية، حجز 7 سيارات بدون لوحات وبدون تراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
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