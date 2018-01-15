تأجيل إعادة محاكمة ضابطى الأمن الوطنى المتهمان بتعذيب محامى لجلسة 11 مارس





كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، تأجيل جلسات إعادة محاكمة الضابطين المتهمين في قضية تعذيب المحامى «كريم حمدى» داخل قسم شرطة المطرية، مما أدى لوفاته لجلسة 11 مارس لإحضار جهاز الـdvr من قسم المطرية والاستعداد للمرافعة .

صدر القرار برئاسة المستشار سيد التونى وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق وأمانه سر ممدوح غريب .

كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الحكم الصادر بمعاقبتهما، بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامها بضرب وتعذيب المحامى كريم حمدى، ما أدى لوفاته داخل قسم شرطة المطرية.