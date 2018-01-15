المتحدث باسم الرئاسة:زيارة السيسى للمنوفية تأتى فى إطار استراتيجية التنمية





(أ ش أ)

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المشروعات التى سيفتتحها ويتفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين، فى محافظة المنوفية ومن بينها مصنع للحديد وآخر للمنسوجات، تأتى فى إطار المشروعات القومية الكبرى التى بدأها الرئيس ودشنتها الحكومة خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث تم زرع البذرة، من 4 سنوات وبدأنا فى جنى الثمار.

وقال المتحدث، فى تصريحات إعلامية اليوم، إن جميع قطاعات الدولة تشهد نهضة واضحة وواسعة ودفعا لعجلة التنمية فى مختلف المجالات، وتأتى زيارة الرئيس السيسى للمنوفية فى هذا الإطار.

وأضاف أن المواطن يتابع باستمرار نشاط الرئيس السيسى وأداء الحكومة، ومن الواضح أن هناك تغييرا كبيرا فى معدلات تنفيذ مشروعات التنمية فى جميع المجالات، فى المشروعات الزراعية والمزارع السمكية والغذاء والإسكان والتشييد والنقل والطرق والكبارى والكهرباء والزراعة والصحة .

وأوضح أن الرئيس يتواجد كل أسبوع تقريبا فى محافظة أو موقع ما ليفتتح مشروعات فيها أو فى محافظات أخرى عن طريق الفيديو كونفرانس، وبمعدلات لم تتحقق خلال الثلاثين عاما الماضية، ومن المؤكد أن المواطن بدأ يشعر بنتائج هذه المشروعات التنموية.

وأكد السفير بسام راضى أن استراتيجية التنمية الحالية فى مصر تقوم على النهوض بالدولة ودفع عجلة التنمية وشحذ طاقات المجتمع لتحقيق التقدم المنشود.