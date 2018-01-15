الفرنسية: "ريتز" الرياض يستأنف أعماله الشهر المقبل بعد توقيف متهمين بالفساد





(أ ف ب)

يعيد فندق "ريتز كارلتون" قبول الحجوزات واستضافة الزبائن فى فبراير بعدما تحول إلى مقر لاحتجاز مسؤولين وأمراء ورجال أعمال على خلفية تهم فساد منذ نوفمبر الماضى، حسبما أعلنت الاثنين مصادر فى الفندق.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس "هناك تحضيرات لاعادة فتح الابواب فى فبراير لكننا لا نعرف متى تحديدا"، ويتيح موقع الفندق للزبائن حجز غرف فيه ابتداء من 14 من الشهر المقبل.