الذهب يسجل أعلى سعر فى تاريخه وعيار 21 بــ 657.5 جنيها للجرام





كتب – إسلام سعيد

واصل الذهب ارتفاعه فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 15 – 1 – 2018 للمرة الثانية ، ليسجل ارتفاعا بقيمة جنيهين ونصف منذ بدء التعاملات اليوم، ليصل لأعلى معدل فى تاريخه، حيث سجل عيار 21 مبلغ 657.5 جنيه للجرام مع توقعات بارتفاعات أخرى.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن الأسعار العالمية للأوقية ارتفعت 0.74% نتيجة انخفاض الدولار لأقل مستوى فى 3 سنوات، مشيرا إلى أن الذهب قد يحقق أعلى سعر محلى فى تاريخه اليوم إذا لامس الذهب عالميًا نقطه المقاومة السعرية عند 1350 دولارا.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 563.5 جنيه

عيار 21 : 657.5 جنيه

عيار 24 : 751.40

الجنيه الذهب : 5260 جنيه

الأوقية : 1343 دولار

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

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