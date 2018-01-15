البحرين تدين اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية





وكالات الأنباء

دانت وزارة خارجية البحرين، بشدة، اعتراض مقاتلات قطرية، طائرة مدنية متجهة من الإمارات إلى البحرين، خلال رحلتها الاعتيادية، صباح الاثنين، أثناء تحليقها فى المسارات المعتادة، وذلك حسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

ووصفت الوزارة، الحادث بأنه خرق واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، خاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو)، وما نصت عليه اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الدولى وتعديلاتها لعام 1944.

وأكدت الخارجية البحرينية، أن هذا السلوك العدائى المرفوض من قبل قطر تجاه الطائرات المدنية، بات متكررا فى الفترة الأخيرة، ويعرض سلامة الطيران المدنى للخطر، ويحمل تهديدا على حياة المدنيين.

وشددت على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ولوقف هذه الخروقات وصد هذه الانتهاكات من قبل دولة قطر.