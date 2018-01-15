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الأمم المتحدة: وصول روافع إلى ميناء الحديدة اليمنى لدعم تدفق المساعدات

الإثنين، 15 يناير 2018 10:25 م
الأمم المتحدة: وصول روافع إلى ميناء الحديدة اليمنى لدعم تدفق المساعدات دمار فى اليمن- أرشيفية


(رويترز)
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قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن أربع روافع متحركة وصلت إلى ميناء الحديدة اليمنى الذى يسيطر عليه المسلحون الحوثيون، وذلك بعدما وافق التحالف بقيادة السعودية على السماح بدخولها.

وقال برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى بيان، إن سفينة تحمل الروافع التى اشتراها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصلت إلى ميناء الحديدة ومن المتوقع أن تكون جاهزة للعمل على الفور.

وقال البيان "نظرا لقدرة كل واحدة من الروافع المتنقلة على مناولة ما يصل إلى 60 طنا، فإنها ستعزز بدرجة كبيرة عمليات تفريغ الشحنات الإنسانية وغيرها من مواد الإغاثة".

وقال برنامج الأغذية العالمى، إن السعودية والإمارات سهلتا نقل الروافع إلى اليمن على متن سفينة استأجرها البرنامج.

 

 

 


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