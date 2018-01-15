إيران تطلق سراح 440 ممن احتجزتهم أثناء الاحتجاجات

إيران تطلق سراح 440 ممن احتجزتهم أثناء الاحتجاجاتالإثنين، 15 يناير 2018 03:33 م
احتجاجات إيران
رويترز
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قال مسؤول قضائى إيرانى إن السلطات أطلقت سراح 440 شخصا ممن اعتقلوا فى طهران أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة فيما لا يزال إجمالى عدد المحتجزين فى أنحاء البلاد غير معلوم.
وامتدت المظاهرات، التى بدأت احتجاجا على المتاعب الاقتصادية فى أواخر ديسمبر ، إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا.
وفى بداية الأمر صب المتظاهرون غضبهم على ارتفاع الأسعار ومزاعم فساد لكن الاحتجاجات أخذت منحى سياسيا نادرا بعدما زاد عدد المطالبين بتنحى الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى.
وأعلن مسؤولون قضائيون أن عدد الذين ألقى القبض عليهم فى أنحاء إيران تجاوز ألف شخص لكن عضو البرلمان محمود صادقى قال الأسبوع الماضى إن 3700 شخص على الأقل جرى اعتقالهم.
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