أبو بكر الجندى: الرئاسة وافقت على نقل الوزارات للعاصمة الإدارية إلا الإحصاء (صور)





كتبت: هبة حسام- سيد الخلفاوى تصوير: أحمد معروف

قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن الرئاسة شكلت لجنة هندسية عليا لتحديد الوزارات والجهات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية، وقد استقرت هذه اللجنة على نقل عدد كبير من الوزارات والجهات عدا جهاز الإحصاء.

وأضاف الجندى، خلال حفل تكريمه بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، إن رئيس اللجنة الهندسية المشكلة زار الجهاز للوقوف على سبب عدم إمكانية نقله الذى ابلغناه للرئاسة، إلا أنه رفض السبب ورأى إمكانية نقل الجهاز.

وأشار الوزير إلى أن السبب الذى ذكره الجهاز لدى الرئاسة والتى تمنع نقله للعاصمة الإدارية حجم البنية التحتية التكنولوجية بالجهاز والتى يصعب نقلها أو ستتكلف كثيرا.

وأوضح الجندى فى السياق ذاته إن اللواء كامل الوزيرى بعد ذلك زار الجهاز للتأكد من صحة السبب الذى أبداه جهاز الإحصاء فى عدم نقله، وبالفعل رأى أنه من الصعب نقل الجهاز للعاصمة الإدارية.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد نظم حفل تكريم للواء أبو بكر الجندى، بمناسبة تعيينه وزيرا للتنمية المحلية، وبدأ الحفل بإلقاء قصيدة شعر من أحد موظفى الجهاز، علاوة على إلقاء عدد آخر من القيادات كلمة شكر للواء أبو بكر الجندى عن فترة عمله بجهاز الإحصاء.



































