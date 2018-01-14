3 لوادر جديدة بتكلفة 8 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة بالقيوبية

3 لوادر جديدة بتكلفة 8 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة بالقيوبيةالأحد، 14 يناير 2018 03:14 م
اللوادر الجديدة
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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تسلمت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، 3 لوادر من الهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة، والهيئة، الذى تم توقيع بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والفريق عبد العزيز سيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن الهيئة تسلمت اليوم، 3 لودر 3 متر بتكلفة 8 مليون جنيه، لدعم منظومة النظافة لمدن بنها وطوخ وكفر شكر، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/2018 لتكون استكمالا للتعاون بين المحافظة والهيئة.
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