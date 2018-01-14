3 شركات "بترول عامة" تخطط لإنتاج 14.5 مليون طن وقود خلال عام.. تعرف عليها





كتب أحمد أبو حجر

تستهدف 3 شركات بترول قطاع عام هى الإسكندرية للبترول، أسيوط لتكرير البترول، القاهرة للتكرير، إنتاج نحو 14.5 مليون طن من المنتجات البترولية الرئيسية سولار ، ومازوت ، وبنزين بأنواعه المختلفه، بالإضافة إلى البوتاجاز، ووقود النفاثات.

وتخطط الشركات الثلاث إلى تكرير نحو 16 مليون طن من الخام خلال العام المالى 2018-2019، للمساعدة فى توفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من الوقود والمنتجات البترولية الرئيسية مثل البنزين بأنواعه المختلفة، والبوتاجاز، والسولار، والمازوت.

وتعد شركات الإسكندرية للبترول، أسيوط لتكرير البتروالقاهرة للتكرير، تابعة لقطاع البترول العام العاملة فى مجال التكرير والبتروكيماويات، التى تسعى وزارة البترول إلى دعمها للتعجيل بمشروعاتها التوسعية ووضعها على الإنتاج بما يحقق هدفين أساسين وهو زيادة المنتج المحلى بالسوق المصرية وتعظيم عوائد تلك الشركات الوطنية.

3.4 مليون طن سولار



تستهدف الشركات الثلاث إنتاج نحو 3.4 مليون طن سولار مقسمة فيما بينهم إلى نحو 1.2 مليون طن سولار من إنتاج شركة الإسكندرية للبترول، فيما يتم إنتاج أكثر من مليون طن من السولار من شركة أسيوط لتكرير البترول، وحوالى 1.2 مليون طن سولار من خلال معملى مسطرد وطنطا بشركة القاهرة لتكرير البترول.

6.7 مليون طن مازوت



تستهدف الشركات الثلاث إنتاج نحو 6.7 مليون طن من المازوت تبلغ حصة شركة الإسكندرية للبترول نحو ، 1.4 مليون طن، فيما تبلغ حصة شركة أسيوط للتكرير نحو 2.3 مليون طن ، بينما سيتم إنتاج نحو 3 ملايين طن مازوت من معملى شركة القاهرة للتكرير بطنطا ومسطرد.

3.1 مليون طن من البنزين



تخطط الشركات الثلاث لإنتاج نحو 3.1 مليون طن من البنزين بأنواعه المختلفة ، حيث تبلغ حصة شركة القاهرة للتكرير نحو 1.2 مليون طن، بينما ستنتج شركة الإسكندرية للبترول نحو 1.3 مليون طن ، فيما تخطط شركة أسيوط لإنتاج 520 ألف طن .

216 ألف طن من البوتاجاز



من المخطط أن تنتج الشركات الثلاثة نحو 216 ألف طن من البوتاجاز، مقسمة بين 99 ألف طن من البوتاجاز من إنتاج شركة الإسكندرية للبترول، بالإضافة إلى حوالى 36 ألف طن بوتاجاز من إنتاج شركة أسيوط ، و 80 الف طن بوتاجاز من إنتاج شركة القاهرة .

800 ألف طن وقود نفاثات



إنتاج الشركات الثلاثة لا يتوقف عند إنتاج البنزين، والسولار، والمازوت، والبوتاجاز، لكنه يمتد ليشمل وقود النفاثات الذى تخطط الشركات الثلاثة إلى إنتاج نحو 800 ألف طن خلال هذا العام ، 400 ألف طن وقود نفاثات من شركة الإسكندرية للبترول، و350 ألف طن من وقود الطائرات من شركة القاهرة للتكرير، 25 ألف طن وقود طائرات من شركة أسيوط.



الإنتاج المحلى من الوقود



ويبلغ حجم الإنتاج المحلى من البنزين نحو 4.4 مليون طن سنويا، فيما تستهلك البلاد نحو 7 ملايين طن، فيما يبلغ حجم الإنتاج المحلى من السولار نحو 8 ملايين طن، بينما تستهلك البلاد نحو 14.5 مليون طن سنويا، بينما يبلغ حجم إنتاج البلاد من البوتاجاز يصل لنحو 2.1 مليون طن ، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 4.3 مليون طن ، بينما يبلغ حجم الانتاج المحلى من وقود النفاثات إلى نحو 2.5 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 570 ألف طن.