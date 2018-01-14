ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة





دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط فى بيان لها مغادرة القطار رقم 2481 محمل بـ 1308 طن قمح ومغادرة 121 سيارة نقل محملة بـ 5611 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 74922 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 104475 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 4330 طن يوريا و5000 طن فوسفات و35700 طن ملح و1400 طن رمل و270 طن دخان.