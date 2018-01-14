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مقتل خفير خاص فى مشاجرة بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض بأكتوبر

الأحد، 14 يناير 2018 01:01 م
مقتل خفير خاص فى مشاجرة بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض بأكتوبر جثة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف مباحث الجيزة تحرياتها، للقبض على المتهمين بقتل خفير خاص بإطلاق النار عليه، بسبب الخلاف على أولوية حراسة قطعة أرض بأكتوبر، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه خفير خاص، أصيب بطلق نارى خلال مشاجرة بينه وآخرين، بسبب الخلاف على حراسة قطعة أرض، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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