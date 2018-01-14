مصطفى بكرى:أبو بكر الجندى وزيرا للتنمية المحلية.. وشريف إسماعيل باق فى منصبه





كتب : نورا فخرى

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزارى المرتقب عرضه على البرلمان اليوم، وفقا لخطاب رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس من المُتوقع أن يشمل تغيير شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وتوقع بكرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يشمل التعديل الوزارى من 6 إلى 7 حقائب وزارية، وأن يتقلد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حقيبة التنمية المحلية، وأن يشمل التعديل الوزارى حقيبه الاستثمار.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، لجلسة مبكرة قبل الجلسة المحددة من قبل لانعقاد المجلس، عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية.

وبحسب جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، التى تُعقد ظهر اليوم، من المقرر أن ينظر المجلس خطاب رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إجراء تعديل وزارى محدود فى حكومة المهندس شريف إسماعيل.