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مصرع شخص فى تجدد خلافات ثأرية بأسيوط

الأحد، 14 يناير 2018 12:24 ص
مصرع شخص فى تجدد خلافات ثأرية بأسيوط جثة - أرشيفية


أسيوط - هيثم البدرى
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لقى شخص من أبناء عائلة النواصر مصرعه إثر إصابته بطلق نارى فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة الزواتين بالبدارى فى أسيوط.

 

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى، بوصول بلاغ من الأهالى بتجدد الخصومة الثأرية بين عائلتى النواصر والزوايتن ووقوع قتيل.

 

وبالانتقال والإسعاف وبالفحص تبين مقتل "حسين ك" فى العقد الرابع من عمرة مصاب بطلقات نارية بالجسم. 

 

 تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البدارى المركزى وتحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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