مصادر: رئيس الوزراء يعود لمباشرة مهام عمله الأسبوع المقبل





كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ" اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يعود لممارسة مهام عمله بمقر مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر، أن حالة رئيس الوزراء الصحية فى تحسن مستمر، ويتابع كافة الملفات مع القائم بأعمال الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى.

كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد شهدت تعديلا وزاريا اليوم الأحد، وجاء التشكيل في التعديل الوزارى كالتالى، "اللواء أبو بكر الجندى، وزيرا للتنمية المحلية، بدلا من هشام الشريف، وإيناس عبد الدايم لحقيبة وزارة الثقافة، بدلا من الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، ورانيا المشاط، وزيرا للسياحة، بدلا من يحيى راشد، فيما تولى خالد محمد على بدوي، حقيبة قطاع الأعمال، بدلا من المهندس أشرف الشرقاوى".

وفي شأن نواب الوزراء، تولى المهندس عاصم الجزار، نائبا لوزير الإسكان، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، والدكتور طارق محمد توفيق، نائبا لوزير الصحة والسكان.