video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 11:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصادر: رئيس الوزراء يعود لمباشرة مهام عمله الأسبوع المقبل

الأحد، 14 يناير 2018 09:49 م
مصادر: رئيس الوزراء يعود لمباشرة مهام عمله الأسبوع المقبل شريف إسماعيل


كتبت هند مختار
إضافة تعليق

 
كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ" اليوم السابع"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يعود لممارسة مهام عمله بمقر مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. 
 
وأوضحت المصادر، أن حالة رئيس الوزراء الصحية فى تحسن مستمر، ويتابع كافة الملفات مع القائم بأعمال الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى. 
 
كانت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد شهدت تعديلا وزاريا اليوم الأحد، وجاء التشكيل في التعديل الوزارى كالتالى، "اللواء أبو بكر الجندى،  وزيرا للتنمية المحلية، بدلا من هشام الشريف، وإيناس عبد الدايم لحقيبة وزارة الثقافة، بدلا من الكاتب الصحفي، حلمي النمنم، ورانيا المشاط، وزيرا للسياحة، بدلا من يحيى راشد، فيما تولى خالد محمد على بدوي، حقيبة قطاع الأعمال، بدلا من المهندس أشرف الشرقاوى".
 
وفي شأن نواب الوزراء، تولى المهندس عاصم الجزار، نائبا لوزير الإسكان، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، والدكتور طارق محمد توفيق، نائبا لوزير الصحة والسكان.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حكومة "الانتصار للمرأة".. لأول مرة 6 وزيرات بحكومة شريف إسماعيل.. التعديل الوزارى يضم إيناس عبد الدايم ورانيا المشاط.. أداء غادة والى وسحر نصر وهالة السعيد ونبيلة مكرم يؤكد أن حلم أول رئيسة وزراء "مشروع"

حالة من الود والحب تسود لقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل والقائم بأعماله

رئيس الوزراء

مصر

شريف إسماعيل

اخبار مصر



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة