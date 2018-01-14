مصادر: حركة محافظين محدودة خلال الفترة القادمة





كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن إجراء حركة محافظين محدودة خلال الفترة القليلة القادمة، تتضمن تغيير عدد ممن ثبت عدم كفائتهم فى ملفاتهم الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر لـ" اليوم السابع"، أن نية إجراء حركة المحافظين متواجدة مع التعديل الوزارى الذى تم الموافقة عليه من البرلمان اليوم، لافته إلى أن حركة المحافظين ستكون محدودة للغاية.

ولفتت المصادر إلى أن عدد المحافظات التي سيتم تغييرها غير محدد حتى الآن .