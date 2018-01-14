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مصادر: حركة محافظين محدودة خلال الفترة القادمة

الأحد، 14 يناير 2018 09:40 م
مصادر: حركة محافظين محدودة خلال الفترة القادمة مجلس الوزراء


كتبت هند مختار
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كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن إجراء حركة محافظين محدودة خلال الفترة القليلة القادمة، تتضمن تغيير عدد ممن ثبت عدم كفائتهم فى ملفاتهم الفترة الماضية. 

وأوضحت المصادر لـ" اليوم السابع"، أن نية إجراء حركة المحافظين متواجدة مع التعديل الوزارى الذى تم الموافقة عليه من البرلمان اليوم، لافته إلى أن حركة المحافظين ستكون محدودة للغاية.

ولفتت المصادر إلى أن عدد المحافظات التي سيتم تغييرها غير محدد حتى الآن . 

 


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حركة المحافظين

مجلس الوزراء

مصر

شريف اسماعيل



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الاسيوطى

ما تنسوش محافظ اسيوط

ياريت ماتنسوش محافظ اسيوط فى حركة المحافظين القادمة ،لان شعب اسيوط كل حركة محافظين يستنى يشوف اسم سيادته فى الحركة ،ولكن كل مرة اسمه بيسقط سهوا اوعمدا مش عارف .

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