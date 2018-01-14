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مصادر: القبض على محافظ المنوفية بسبب تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الاعمال

الأحد، 14 يناير 2018 09:38 م
مصادر: القبض على محافظ المنوفية بسبب تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الاعمال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية


كتب حازم عادل
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علم "اليوم السابع"، أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الاعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم القاء القبض عليهم اليوم الأحد.
 
وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والتى سيتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.

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القبض على محافظ المنوفيه

الرقابه الاداريه

محافظ المنوفية



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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

MOHAMED NABAWY

وانا الا كنت فكرك مؤ ديبه ههههههههههههههه

وانا الا كنت فكرك مؤ ديبه     ههههههههههههه

عدد الردود 0

بواسطة:

سعد

ياريس/إفتح ملف سرقة أراضي المواطنين بالمنوفية ودور هذا فيها .وعلي ضحاياه تقديم شكوي.

...

عدد الردود 0

بواسطة:

Yousef

احلى خبر 2018

شكرا جزيلا لرجال الرقابة الاداريه بالفعل أنتم عيون مصر الساهره

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