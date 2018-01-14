مصادر: القبض على محافظ المنوفية بسبب تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الاعمال

مصادر: القبض على محافظ المنوفية بسبب تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الاعمالالأحد، 14 يناير 2018 09:38 م
الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية
كتب حازم عادل
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علم "اليوم السابع"، أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الاعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم القاء القبض عليهم اليوم الأحد.
وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والتى سيتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
MOHAMED NABAWY
وانا الا كنت فكرك مؤ ديبه ههههههههههههههه
وانا الا كنت فكرك مؤ ديبه ههههههههههههه
عدد الردود 0
بواسطة:
سعد
ياريس/إفتح ملف سرقة أراضي المواطنين بالمنوفية ودور هذا فيها .وعلي ضحاياه تقديم شكوي.
...
عدد الردود 0
بواسطة:
Yousef
احلى خبر 2018
شكرا جزيلا لرجال الرقابة الاداريه بالفعل أنتم عيون مصر الساهره