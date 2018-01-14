مصادر: القبض على محافظ المنوفية بسبب تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الاعمال





كتب حازم عادل

علم "اليوم السابع"، أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الاعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم القاء القبض عليهم اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والتى سيتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.