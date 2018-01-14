محمد صلاح فى امتحان اللغة العربية لطلبة إعدادى بإحدى مدارس النزهة





كتب أحمد جودة

فوجئ طلاب إحدى مدارس اللغات بإدارة النزهة، خلال أدائهم مادة اللغة العربية للصف الثانى الإعدادى، بوجود موضوع تعبير عن اللاعب الدولى محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى.



محمد صلاح فى موضوع التعبير

وجاء السؤال فى سياق موضوع التعبير الوظيفى، وذلك بكتابة برقية للاعب محمد صلاح، على هامش فوزه بلقب أفضل لاعب إفريقى لعام 2017، بعد اختياره من قبل الكاف بالعاصمة الإفريقية أكرا.