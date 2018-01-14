video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مئات يحتجون فى العاصمة تونس وسط توتر اجتماعى تزامنا مع ذكرى الثورة

الأحد، 14 يناير 2018 03:01 م
مئات يحتجون فى العاصمة تونس وسط توتر اجتماعى تزامنا مع ذكرى الثورة تونس


رويترز
إضافة تعليق

خرج مئات التونسيين، اليوم الأحد، فى مظاهرات فى العاصمة التونسية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة بينما تحيى تونس الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على وسط توتر اجتماعى إثر احتجاجات عنيفة هزت البلاد الأسبوع الماضى.

ويُنظر إلى تونس على نطاق واسع باعتبارها الدولة الوحيدة التى نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربى التى تفجرت فى 2011.

لكن لم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة مما خلق ضيقا لدى التونسيين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 15% من بينها 30 % فى صفوف الشبان وارتفع التضخم أيضا إلى 6.4% وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.

واندلعت أحدث احتجاجات الأسبوع الماضى بسبب الغضب من زيادة الأسعار والضرائب فى ميزانية السنة الحالية التى بدأ سريانها فى أول يناير.

وارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية من بينها البنزين وغاز الطهى إضافة إلى زيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت وخدمات أخرى.

وفى العاصمة انتشر اليوم الأحد مئات من قوات الشرطة وأقاموا بوابات تفتيش فى مدخل شارع الحبيب بورقيبة وهو الشارع الرمز لاحتجاجات أنهت حكم بن على قبل سبع سنوات حين كان التونسيون يعلقون أمالا كثيرة بتحقيق الحرية والكرامة وإنهاء حقبة من الفساد والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية التى أنهكتهم.

ولئن تمكن التونسيون من أن يعيشوا فى بلد حر وديمقراطى وسط منطقة مضطربة إلا أنهم مازالوا يعانون انقساما بسبب الخلافات السياسية وضيقا مرده صعوبة الأوضاع الاقتصادية رغم تعاقب الحكومات منذ 2011 .

وبرز الانقسام جليا اليوم فى الذكرى السابعة للثورة حيث كان المتظاهرون فى شكل مجموعات متفرقة، هنا مؤيدو حركة النهضة الإسلامية التى تشارك فى الحكومة وهناك أنصار الجبهة الشعبية المعارضة يحتجون بينما تجمع النقابيون أمام مقر الاتحاد العام التونسى رافعين شعارات ضد غلاء الأسعار.

وقال أحد المحتجين واسمه فؤاد لرويترز بينما كان يحمل قفة فارغة "هذا ما جنته علينا الحكومة ..قفة خاوية وجيوب خاوية بقرارات جائرة..انا أستاذ (معلم) وزوجتى أستاذة لكننا أصبحنا نعانى اليوم لنلبى ما نحتاج".

ويضيف "لم نجن سوى حرية التعبير منذ الثورة..ولكننا سنظل فى الشوارع حتى نفتك حقوقنا الاقتصادية مثلما افتكننا حريتنا لن يمروا"، وفى الجهة الأخرى من شارع الحبيب بورقيبة تجمع أيضا عاطلون عن العمل مطالبين بتوظيفهم.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبى الذين كان يلقى خطابا وسط حشود من النقابيين "الشعارات التى رفعتها الجماهير المنتفضة مع انطلاق الثورة المطالبة بالتنمية والتشغيل والعيش الكريم لا تزال تدوى إلى اليوم فى ظل الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة". وتدهور الاقتصاد بعد أن أدت موجة من الهجمات المسلحة الدامية فى 2015 إلى القضاء تقريبا على قطاع السياحة المهم، ولم ينتعش بعد رغم تحسن الأمن.

وفى أول رد على الاحتجاجات العنيفة التى انتشرت فى البلاد الأسبوع الماضى قالت الحكومة يوم السبت إنها ستعزز الدعم المالى للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل. وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسى إن الزيادات تشمل رفع المساعدات المالية بحوالى 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة. وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تايمز: مظاهرات تونس الحالية الأكبر منذ اندلاع اضطرابات الربيع العربى

جارديان: تونس أسقطت ديكتاتورا منذ 7 أعوام والآن ربما تسقط الديمقراطيين

صور.. تونس تلتقط أنفاسها بعد "ليالى الكر والفر".. هدوء حذر بعد سلسلة الاحتجاجات.. اعتقال 16 تكفيريا اندسوا بين المتظاهرين ضد الغلاء.. "الداخلية" تحذر من سيناريوهات الفوضى.. وتؤكد: 803 حصيلة الموقوفين

احتجاجات اجتماعية فى تونس تزامنا مع الذكرى السابعة للثورة

صور.. إحياء الذكرى السابعة لـ"ثورة الياسمين" فى تونس

مظاهرات تونس تؤجل توقيع حمدى النقاز للزمالك 24 ساعة

السبسى يعلن عن استحداث "صندوق الكرامة" بمناسبة الذكرى السابعة لثورة تونس

اخبار عربيه

عرب

عالم

تونس

الثوره التونيسيه

السبسى



لا تفوتك
ننشر نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن التعديل الوزارى

ننشر نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن التعديل الوزارى

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة