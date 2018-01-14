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قطر تعتزم طرح سندات بـ9 مليارات دولار لتمويل عجز ميزانيتها

الأحد، 14 يناير 2018 11:17 ص
قطر تعتزم طرح سندات بـ9 مليارات دولار لتمويل عجز ميزانيتها تميم بن حمد


كتبت رنا أمين
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ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن قطر التى تعانى أزمة اقتصادية طاحنة، تعتزم الاستفادة من سوق الديون الدولية خلال الربع الأول من عام 2018، وطرح سندات بنحو تسعة مليارات دولار؛ لتمويل عجز ميزانيتها.
 
 
وقالت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن المسئولين الحكوميين يجرون محادثات مع عدد من البنوك الدولية حول عملية البيع.
 
 
تقرير بلومبرج الذى نقله موقع "الإمارات اليوم"، أوضح أن السندات من المرجح أن تتوافق أو تزيد على إصدار قطر السابق لسندات بقيمة تسعة مليارات دولار فى عام 2016، غير أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى، والمحادثات قد لا تؤدى إلى بيع.
 
 
يأتى هذا فى ظل قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، منذ يونيو الماضى، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة لدعم الإرهاب وتمويله.
 
 
وبينما لم يرد مكتب الاتصالات الحكومى فى قطر على طلبات التعليق من الوكالة، قال متحدث باسم بنك قطر الوطنى، إنه من المتوقع أن تكون (عملية بيع السندات) جزءا من أى اتفاق سيادى.

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