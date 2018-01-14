فيديو.. فساد المحليات.. أعمدة الإنارة مضاءة نهارا بالعجوزة

فيديو.. فساد المحليات.. أعمدة الإنارة مضاءة نهارا بالعجوزةالأحد، 14 يناير 2018 11:30 ص
أعمدة الإنارة مضاءة نهارًا بالعجوزة
كتبت ـ منة الله حمدى
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رصدت عدسة كاميرا "فيديو 7" قناة "اليوم السابع المصورة"، إهمال المحليات فى حى العجوزة، حيث تركت أعمدة الإنارة مضاءة نهارًا فى شارع عبد الرحيم باشا صبرى والشوارع المجاورة.
يمتد شارع عبد الرحيم باشا صبرى من شارع التحرير فى الدقى وحتى شارع نوال فى العجوزة، ومن أهم معالم الشارع أكاديمية ناصر العسكرية وحزب الوفد، بالإضافة إلى بعض المستشفيات الخاصة.
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