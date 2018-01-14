طب المنيا تعقد مؤتمرها العلمى بالتعاون مع جامعة شيفلد بإنجلترا 18 يناير





المنيا -حسن عبد الغفار

تعقد وحدة أمراض الكلى بالتعاون مع قسمى الجراحة العامة، والباطنة العامة والغدد الصماء، بكلية الطب بجامعة المنيا وبالتعاون جامعة شيفلد بإنجلترا، ومستشفى المنصورة الدولى بقسمى الكلى والجراحة، والجمعية المصرية لأمراض وزراع الكلى، مؤتمرها العلمى تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، واللواء عصام البديوى محافظ المنيا، والدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسنى عبد الغنى عميد كلية الطب، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 19 من ينايرالجارى، تسبقه ورش عمل بدأت منذ الأمس وتستمر حتى 17 من نفس الشهر.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد، فى بيان، أن المؤتمر العلمى يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات الجراحية من كبار الجراحين بالجامعات العالمية إلى الاطباء المقيمين وشباب الخريجين؛ لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية، وتدريب الأطباء على الطرق الحديثة فى علاج اضطراب واستئصال الغدة الدرقية والجار درقية فى حالات الغسيل الكلوى، ومناقشة المشاكل التى تواجه المرضى والاستفادة من الإمكانيات للوصول إلى أفضل التوصيات الأكيدة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على الطرق الحديثة للغسيل الكلوى، مضيفاً بأن المؤتمر سيناقش كل ما هو جديد فى أسباب الفشل الكلوى بمحافظة المنيا، والجديد فى علاج وهن العظام المصاحب للمرضى المعاشين على الغسيل الكلوى بوحده الكلى بمستشفى الكلى والمسالك الجامعى.

واستطرد الدكتور "أبو بكر محى الدين" بأنه على هامش المؤتمر ستقام ورش عمل لاكساب الاطباء باقسام الجراحة والكلى والمسالك البولية بعض المهارات مثل تركيب القصائر الزمنية واخذ عينات الكلى وفحص الكلى بالاشعة التلفزيونية الدوبلكس، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل لإجراء عمليات استئصال أورام الغدة الجار درقية، وعرض فيديوهات لعمليات جراحية مباشرة أو مسجلة، بالإضافة إلى عرض أحدث الأبحاث، وكذلك التعرف على الجديد فى مجال جراحات الغدة الجار درقية، وتدريب الاطباء على اتباع الاساليب فى هذه الجراحات.

وأشار الدكتور "أسامة المنشاوى"، رئيس قسم الكلى بطب المنيا وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض وزرع الكلى ومقرر المؤتمر، أن ورش العمل التى تسبق المؤتمر تهدف إلى العلاج الجراحى لمرض زيادة افراز هرمون الغده الجار درقيه فى مرضى الفشل الكلوى فى مرحلته النهائيه والمعاشين على الغسيل الدموى بوحده أمراض الكلى بمستشفى الكلى الجامعى وذلك عن طريق الاستئصال الجراحى لهذه الغده مضيفاً بأنه سيتم إلقاء محاضرات فى هذا المجال يلقيها الدكتور أحمد حلاوه استاذ الجراحه بمعهد شيفلد بانجلترا ومحاضرة عن تقنيه جديده لاستئصال الغده الدرقيه، بالإضافة إلى القيام بإجراء هذه الجراحات بالتعاون مع وحده جراحات الغدد الصماء بقسم الجراحه العامه بطب المنيا، مشيراً إلى أن هذه الورش يقوم بمحاضراتها نخبة من أساتذة وأطباء الكلى فى جامعات مصر المختلفة وانجلترا، كما ستقام دورات تدريبية للتمريض للتوعية بمكافحة العدوة والتغذية الصحيحة لمرضى الغسيل الكلوى بالاضافة إلى دورات تدريبية لمهندسى ومسئولى محطات المياه بوحدات الغسيل الكلوى.