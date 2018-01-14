ضبط محلين يتاجران فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بديرب نجم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية أن إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة بالتنسيق والتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الشرقية وجهت حملة أمنية فنية مكبرة لمركز ديرب نجم ، شارك فيها من مديرية الزراعة المهندس عاطف الزناتى مدير إدارة الرقابة، والمهندس ناجي ابراهيم مفتش الرقابة بالمديرية والرائد احمد ابراهيم والامين شريف يحيى شرطة المسطحات .

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن الحملة أسفرت عن ضبط محلين يتاجران فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة ، منها على سبيل المثال " تمارون موسبيلان واجرو ثويت ولمبادا " ، ما يعد مخالفا لقانون الزراعة رقم 53 لسـ 1966 ـنة مادة 81 و 69 المعاقب عليها بالمادة 96 من ذات القانون.



وأوضح عفيفي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر أحوال شرطة المسطحات محضر أحوال مسطحات رقم ( 2 و 3 ) وقد تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة بشأنه.