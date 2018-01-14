ضبط عاملة محكوم عليها بـ5 سنوات سجن لتقليدها العملة فى الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالإسكندرية، بقيادة العميد شريف التلوانى، من شن حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ اﻻحكام، ولضبط الأمن بالشارع السكندرى، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المحكوم عليها "ف س ع" عامله بمحل، والمطلوبه فى القضيه رقم 26347 لسنه 2017 جنايات أول المنتزه كلى 492 تقليد عمله، بالسجن غيابى 5 سنوات بجلسه 11/1/2018.

كما تم ضبط المحكوم عليه "ح أ ع" والمطلوب فى 204 حكم حبس وغرامه بأقسام المنتزه أول وثانى وثالث (تبديد-مباني-تبوير ارض) بإجمالى 82 سنه، ومجموع غرامات تقدر بحوالى 9 مليون جنيه تقريبا، أخرهم القضيه رقم 52315 لسنه 2016 جنح أول المنتزه مبانى، والمحصوره برقم 6947 لسنه 2017 حضورى سنه وكفاله ألف جنيه بجلسه 18/4/2017.