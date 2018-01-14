ضبط ترسانة أسلحة بحوزة صاحب مقلة للدفاع عن نفسه بسبب خصومة ثأر ببولاق الدكرور





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب مقلة ببولاق الدكرور، لاتهامه بحيازة 5 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة غير مرخصة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للدفاع عن نفسه بسبب خصومة ثأرية مع أحد الأشخاص بمحافظة اسيوط، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات النقيب أيمن سكورى معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى تورط "أحمد.ع" صاحب مقلة بحيازة اسلحة نارية غير مرخصة، وبغعداد كمين له تمكن من القبض عليه، وبحوزته 5 أسلحة نارية، و54 طلقة غير مرخصة، وبمواجهته اعترف أمام الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور بحيازته للأسلحة، لاستخدامها فى الدفاع عن نفسه، بسبب وجود خصومة ثأرية مع أحد الأشخاص بمحافظة اسيوط، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الغدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.