video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط ترسانة أسلحة بحوزة صاحب مقلة للدفاع عن نفسه بسبب خصومة ثأر ببولاق الدكرور

الأحد، 14 يناير 2018 12:38 م
ضبط ترسانة أسلحة بحوزة صاحب مقلة للدفاع عن نفسه بسبب خصومة ثأر ببولاق الدكرور أسلحة نارية - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب مقلة ببولاق الدكرور، لاتهامه بحيازة 5 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة غير مرخصة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للدفاع عن نفسه بسبب خصومة ثأرية مع أحد الأشخاص بمحافظة اسيوط، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات النقيب أيمن سكورى معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى تورط "أحمد.ع" صاحب مقلة بحيازة اسلحة نارية غير مرخصة، وبغعداد كمين له تمكن من القبض عليه، وبحوزته 5 أسلحة نارية، و54 طلقة غير مرخصة، وبمواجهته اعترف أمام الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور بحيازته للأسلحة، لاستخدامها فى الدفاع عن نفسه، بسبب وجود خصومة ثأرية مع أحد الأشخاص بمحافظة اسيوط، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الغدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص فى تجدد خلافات ثأرية بأسيوط

اخبار الحوادث

خصومة ثارية

حيازة اسلحة

بولاق الدكرور



لا تفوتك
صحيفة إيطالية:صمت مها عبدالرحمن بقضية ريجينى "مريب"..وروما على الطريق الصحيح

صحيفة إيطالية:صمت مها عبدالرحمن بقضية ريجينى "مريب"..وروما على الطريق الصحيح

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة