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الأحد، 14 يناير 2018 04:36 م
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صور.. هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من الإسكندرية

الأحد، 14 يناير 2018 03:06 م
صور.. هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من الإسكندرية رفع المياة من الشوارع


الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، على نواحى متفرقة من المحافظة، و ذلك فى إطار موجة الطقس السئ التى تمر بها المحافظة.

و قد قامت الأحياء المختلفة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى ، بكسح تجمعات مياه الامطار من الشوارع ، حيث شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، على ضرورة رفع درجة الاستعداد و انتشار سيارات الشفط فى أماكن التمركز ، و انتشار رجال الصرف الصحى و الأحياء بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لشفطها ، و كذلك الاستجابة لأي بلاغ من الأهالى حول تجمعات المياه أو انسداد مطابق و شنايش الصرف.

كانت  محافظة الإسكندرية قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية ، هناك توقعات بهطول أمطار  خلال الفترة من اليوم 14 يناير وحتى 16 يناير الجارى، و احتمالية  سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية اليوم ، ومن المتوقع غدا 15 يناير سقوط أمطار خفيفه قد تصل إلى 1 مم على السواحل الشمالية، أما يوم 16 يناير فمن المتوقع عدم سقوط أمطار.

 

خلال شفط المياة
شفط المياه

 

اماكن تمركز السيارات شرق
أماكن تمركز السيارات شرق

 

رفع المياة من الشوارع
رفع المياه من الشوارع

 


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