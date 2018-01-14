صور.. هطول أمطار خفيفة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، على نواحى متفرقة من المحافظة، و ذلك فى إطار موجة الطقس السئ التى تمر بها المحافظة.

و قد قامت الأحياء المختلفة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى ، بكسح تجمعات مياه الامطار من الشوارع ، حيث شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ، على ضرورة رفع درجة الاستعداد و انتشار سيارات الشفط فى أماكن التمركز ، و انتشار رجال الصرف الصحى و الأحياء بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لشفطها ، و كذلك الاستجابة لأي بلاغ من الأهالى حول تجمعات المياه أو انسداد مطابق و شنايش الصرف.

كانت محافظة الإسكندرية قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية ، هناك توقعات بهطول أمطار خلال الفترة من اليوم 14 يناير وحتى 16 يناير الجارى، و احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية اليوم ، ومن المتوقع غدا 15 يناير سقوط أمطار خفيفه قد تصل إلى 1 مم على السواحل الشمالية، أما يوم 16 يناير فمن المتوقع عدم سقوط أمطار.



شفط المياه



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