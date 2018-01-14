صور.. تحريز أقمشة مموهة محظورة تستخدم لملابس القوات المسلحة بالإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكن رجال الجمارك فى الإسكندرية، بالوحدة الفرعية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية بالدخيلة برئاسة محمد عبد الحليم مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وأحكامه وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية



حيث تم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة من أحمد عبد السميع مدير التعريفة وعادل عبد النعيم مدير الحركة ونبيل البيلى مدير إدارة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول الحاوية رقم EGSU311650/0 بوليصة رقم EGLV143787037320 والمقيد عنها البيان الجمركى رقم 1/164 إفراج مسبق القاهرة بنظام السماح المؤقت بإسم شركة م. ف. ل. ا بعدد 424 رول أقمشة بوزن 8912 كيلو جرام والواردة من الصين



وبالمعاينة الفعلية للمشمول تبين وجود 4500 متر من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد.



وقرر حمدى وهيب رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية التحفظ على الحاوية وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة وتحرير محضر ضبط جمركى.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

ضبط أقمشة تستخدم فى ملابس القوات المسلحة



ضبط أقمشة بالإسكندرية