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صور.. المخلفات الصلبة تتسبب فى انسداد خطوط الصرف بالداخلة

الأحد، 14 يناير 2018 03:00 ص
صور.. المخلفات الصلبة تتسبب فى انسداد خطوط الصرف بالداخلة المخلفات الصلبة والأدوات منزلية تتسبب انسداد خطوط الصرف بالداخله


الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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رصدت عدسة "اليوم السابع" عددا من السلوكيات السلبية للمواطنين فى عدة أحياء بمدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وخاصة فى حى الجناين، وذلك بسبب إلقائهم مخلفات صلبة وأدوات منزلية وزجاجات فارغة وبلاستيك وأقمشة فى المراحيض وغرف التفتيش مما يتسبب فى انسداد خطوط الصرف الصحى وحدوث تسربات كبيرة للمياه الملوثة والتى تنتشر فى محيط العمارات السكنية والتى تجلب إليها الدواجن المنزلية التى يربيها المواطنون بالحى والتى تقتات على بقايا رواسب الصرف الصحى فى غرف التفتيش المسدودة.

وقام عدد من العلمين بمرفق الصرف الصحى ببذل جهود كبيرة من أجل القضاء على مشاكل الانسداد المتكررة فى خطوط الصرف وأثناء فتحهم لغرفة تفتيش كانت المفاجأة بوجود زجاجات وعبوات وأقمشة وكميات كبيرة من المخلفات الصلبة التى تسببت فى انسداد خطوط الصرف، حيث أبدى العاملون استياءهم الشديد من تلك السلوكيات السلبية التى يقوم بها عدد من المواطنين من سكان الحى دون اعتبار لما ينتج عنه من مشكلات خطيرة.

وناشد عمال الصرف الصحى المواطنين فى حى الجناين وباقى أحياء مدينة الداخلة بمراعاة الحفاظ على المرافق العامة وعدم إلقاء المخلفات فى المراحيض وفصل المخلفات الصلبة والقائها فى سلة القمامة وخاصة أن مرافق الصرف فى تلك الاحياء تعانى من التهالك بسبب مرور فترات زمنية طويلة عليها ولا يتعاون السكان مع الجهات المختصة للعمل على إحلالها وخاصة أنها مسئولية السكان وليست الجهات الحكومية.

دواجن تتغذى على بقايا الصرف
دواجن تتغذى على بقايا الصرف

 

مياه الصرف المتسربة
مياه الصرف المتسربة

 

جانب من مياه الصرف وحولها الدواجن
جانب من مياه الصرف وحولها الدواجن

 

أمام إحدى العمارات
أمام إحدى العمارات

 

عمال الصرف الصحى يستخرجون زجاجات
عمال الصرف الصحى يستخرجون زجاجات

 

مخلفات صلبة وأقمشة وزجاجات
مخلفات صلبة وأقمشة وزجاجات

 

جانب من المخلفات المتراكمة
جانب من المخلفات المتراكمة

 

سلوكيات سلبية من المواطنين
سلوكيات سلبية من المواطنين

 


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