صور.. أهالى قرية الوادى بجنوب سيناء يشكون نقص الخدمات بالقرية

صور.. أهالى قرية الوادى بجنوب سيناء يشكون نقص الخدمات بالقريةالأحد، 14 يناير 2018 01:00 ص
شارع قرية الوادى الرئيسى
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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اشتكى أهالى قرية الوادى بطور سيناء الذى يعيش فيها أكثر من 6 آلاف من البدو، من نقص الخدمات الصحية والمواصلات وطالبوا بسرعة تقنين الأراضى وتجديد منازلهم البدوية القديمة المبنية من طمى الجبال.
وأضاف عودة سالم، نطالب بسيارة إسعاف بالقرية وزيادة الأطباء وإنشاء مسجد بالقرية بجوار الـ30 وحدة وتخصيص سيارات سرفيس خاصة على خط الوداى لأن أكثر أهالى الوادى لا يملكون أجرة التاكسى.
ومن جانبه قال فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء لـ "اليوم السابع"، إنه جارى تنفيذ قرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب تخصيص 20 ألف جنيه من صندوق إعمال المساجد لصالح مسجد السبيل بالقرية وتسيير 8 سيارات سرفيس لنقل الأهالى والطلاب إلى مدارس مدينة الطور وتوفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات المرضية.
شارع قرية الوادى الرئيسى
المنزل القديمة بقرية الوادى
احدى الزارع بقرية الوادى
اعمال رصف الطرق بقرية
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