صور.. "أمن القاهرة" تطارد المحتكرين وتضبط 102 طن دواجن ومواد غذائية





كتب إبراهيم أحمد

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت فحص ومتابعة تداول السلع الغذائية، بمشاركة رجال إدارة شرطة التموين، وكافة أجهزة المديرية، بقصد إستهداف التجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية، ومتابعة أرصدة المطاحن والصوامع لكشف كافة صور التلاعب بالحصص والكميات ومنع تسريبها لبيعها بالسوق السوداء .

دواجن غير صالحة عقب ضبطها

ونجحت الحملات التى تمت بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، فى مواجهة أى حالات غير مبررة لتهريب السلع التموينية خاصة الاستيراتيجية منها، كالزيت والسكر والدقيق والقمح وإحكام الرقابة على تداول تلك السلع لضمان وصولها لمستحقيها، وتمكن رجال شرطة التموين من ضبط 102 طن من السلع الغذائية التى تم ضبطها. وأسفرت عن ضبط رجال شرطة التموين، " ع ا م " 52 سنة، صاحب مجزر دواجن، بالسيدة زينب، وبحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية " دواجن " مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الآدمي داخل المجزر ملكه. وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المجزر على 2.200 طن دواجن، وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الادمى وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.



جانب من السلع الغذائية التى تم ضبطها بالساحل

كما تمكنوا من ضبط " و ف م " 28 سنة، مدير مخزن مواد غذائية، بمنطقة الساحل، لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخل مخزن "بدون ترخيص" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم استهدافه وضبطه وعثر بداخل المخزن على 8 طن أرز، 7 طن فول، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



سلع غذائية مجهولة بالساحل

كما تمكنوا من ضبط كل من "م ف ع" 56 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية، بمنطقة المطرية، وبحوزته 135.500 طن دقيق فاخر استخراج 72% ، و"ت ب ع " 34 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية بمنطقة البساتين ، وبحوزته 50 طن دقيق، و"ي ج ي " 25 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية، وبحوزته 23 طن دقيق، وبلغت إجمالى المضبوطات 208.500 طن دقيق، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتخزين المضبوطات بقصد الاحتكار ولتحقيق أرباح غير مشروعة.



مضبوطات شرطة التموين فى المطرية

ونجح ضباط إدارة شرطة التموين، من ضبط " ا ص م " 34 سنة، صاحب مصنع سحلب، بمنطقة باب الشعرية، لإدارته المصنع بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالاسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المصنع وعثر بداخله على 2 طن نشا ، 1 طن ارز ، 250 كيلو جرام جوز هند ، 325 كيلو جرام سمسم ، 125 كيلو لبن بودرة ، 3600 عبوة سحلب ، بإجمالي 3.950 طن مواد غذائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.



جانب من مضبوطات شرطة التموين بالمطرية

كما تمكنوا من ضبط " ع س ع " 48 سنة، مدير مخزن علافه وعطاره، بالمطرية، وبحوزته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمخزن بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بداخله على 7.600 طن فول ، 4.300 طن ذرة ، 3.750 طن ارز ، 2.500 طن عدس ، 2.400 طن خل ، 1 طن فيجيتار ، 1 طن فلفل ، 572 كيلو مسلى ، 534 كيلو زيت طعام ، 500 كيلو كاتشب ، 250 كيلو خلطة ، 150 كيلو شيكولاته ، 720 عبوة تونه ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.



الادوات المستخدمة فى تعبئة السلع الغذائية بالمطرية

كما تمكنوا من ضبط "ع م ا " 42 سنة، مدير مخزن مواد غذائية، بدون ترخيص بالمطرية لحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمخزن المشار إليه بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستهدافه بالمخزن أمكن ضبطه وعثر بداخله على 5.560 طن زيت طعام ، 400 كيلو عسل اسود ، 250 كيلو طحينة ، 100 كيلو خل ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

مضبوطات المطرية



مضبوطات حملات شرطة التموين بالمطرية

وفى ذات السياق نجح ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، من ضبط كل من "ع ط ع " 39 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، و"ع م ع" 37 سنة، عاطل، لادارتهما مصنع كائن بالمنطقة لتصنيع عبوات ومكملات غذائية "بدون ترخيص" مستخدمان مواد مجهولة المصدر ولصق علامات تجارية لشركات عالمية عليها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وعثر بداخل المصنع على 200عبوة مدون عليها 400SUSTERON 0 ، 500 زجاجة معبأة وغير مدون عليهة اية بيانات، 100 علبة مدون عليها 200 V-JECT 0، 100 علبة مدون عليها 200P- JECT ، 100 علبة مدون عليها 400 MAXPEC ، 100 علبة مدون عليها 150 RARABDA ، 1000 علبة مدون عليها 400 BOLDOX ، طابعة كبس كهربائى، جركن بداخلة مادة خام مجهولة ، 3 زجاجات بلاستيك بداخلهم مادة خام مجهولة ، 5 ألواح شبلونه للطباعة، 2 كيس بلاستيك بداخلهما زجاجات فارغة ، 2 كيس بلاستيك بداخلهما كمية من الاستيكرات ، كرتونة كبيرة بداخلها علب فارغة، 14 باكتة مطبوعات علب فوارغ خارجية، 13 باكتة مطبوعات ورقية " نشرة داخلية"، وبمواجهتهم اعترفا بإدارة المصنع بدون ترخيص لتصنيع المضبوطات بقصد طرحها للبيع عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وبعض صالات كمال الأجسام لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن كافة تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأحيل المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق .



ضبط دقيق مجهول المصدر



جانب من الدقيق الذى تم ضبطه



الادوات المستخدمة فى تصنيع السحلب

متهمى روض الفرج بعد ضبطهم

كما تمكنوا من ضبط " و ف م " 28 سنة، مدير مخزن مواد غذائية، بمنطقة الساحل، لحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخل مخزن "بدون ترخيص" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم استهدافه وضبطه وعثر بداخل المخزن على 8 طن أرز، 7 طن فول، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنوا من ضبط كل من "م ف ع" 56 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية، بمنطقة المطرية، وبحوزته 135.500 طن دقيق فاخر استخراج 72% ، و"ت ب ع " 34 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية بمنطقة البساتين ، وبحوزته 50 طن دقيق، و"ي ج ي " 25 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية، وبحوزته 23 طن دقيق، وبلغت إجمالى المضبوطات 208.500 طن دقيق، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتخزين المضبوطات بقصد الاحتكار ولتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجح ضباط إدارة شرطة التموين، من ضبط " ا ص م " 34 سنة، صاحب مصنع سحلب، بمنطقة باب الشعرية، لإدارته المصنع بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالاسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المصنع وعثر بداخله على 2 طن نشا ، 1 طن ارز ، 250 كيلو جرام جوز هند ، 325 كيلو جرام سمسم ، 125 كيلو لبن بودرة ، 3600 عبوة سحلب ، بإجمالي 3.950 طن مواد غذائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنوا من ضبط " ع س ع " 48 سنة، مدير مخزن علافه وعطاره، بالمطرية، وبحوزته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمخزن بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بداخله على 7.600 طن فول ، 4.300 طن ذرة ، 3.750 طن ارز ، 2.500 طن عدس ، 2.400 طن خل ، 1 طن فيجيتار ، 1 طن فلفل ، 572 كيلو مسلى ، 534 كيلو زيت طعام ، 500 كيلو كاتشب ، 250 كيلو خلطة ، 150 كيلو شيكولاته ، 720 عبوة تونه ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنوا من ضبط "ع م ا " 42 سنة، مدير مخزن مواد غذائية، بدون ترخيص بالمطرية لحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمخزن المشار إليه بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستهدافه بالمخزن أمكن ضبطه وعثر بداخله على 5.560 طن زيت طعام ، 400 كيلو عسل اسود ، 250 كيلو طحينة ، 100 كيلو خل ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وفى ذات السياق نجح ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، من ضبط كل من "ع ط ع " 39 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، و"ع م ع" 37 سنة، عاطل، لادارتهما مصنع كائن بالمنطقة لتصنيع عبوات ومكملات غذائية "بدون ترخيص" مستخدمان مواد مجهولة المصدر ولصق علامات تجارية لشركات عالمية عليها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وعثر بداخل المصنع على 200عبوة مدون عليها 400SUSTERON 0 ، 500 زجاجة معبأة وغير مدون عليهة اية بيانات، 100 علبة مدون عليها 200 V-JECT 0، 100 علبة مدون عليها 200P- JECT ، 100 علبة مدون عليها 400 MAXPEC ، 100 علبة مدون عليها 150 RARABDA ، 1000 علبة مدون عليها 400 BOLDOX ، طابعة كبس كهربائى، جركن بداخلة مادة خام مجهولة ، 3 زجاجات بلاستيك بداخلهم مادة خام مجهولة ، 5 ألواح شبلونه للطباعة، 2 كيس بلاستيك بداخلهما زجاجات فارغة ، 2 كيس بلاستيك بداخلهما كمية من الاستيكرات ، كرتونة كبيرة بداخلها علب فارغة، 14 باكتة مطبوعات علب فوارغ خارجية، 13 باكتة مطبوعات ورقية " نشرة داخلية"، وبمواجهتهم اعترفا بإدارة المصنع بدون ترخيص لتصنيع المضبوطات بقصد طرحها للبيع عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وبعض صالات كمال الأجسام لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن كافة تلك الوقائع المحاضر اللازمة، وأحيل المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق .