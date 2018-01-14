رئيس اتحاد المستثمرين من شمال سيناء: لا نخاف من شىء وسنتحدى الإرهاب بالتنمية (فيديو)





شمال سيناء – محمد الحر

قال محمد خميس شعبان، رئيس اتحاد المستثمرين، خلال زيارته الأولى لمحافظة شمال سيناء، إن الزيارة تأتى فى إطار الدور الوطنى لتنمية سيناء، ومشاركة الدولة فى جهودها الجادة لتنمية وتعمير سيناء، مشيرا إلى أن اتحاد المستثمرين يشرف بالمساهمة الواجبة على رجال الأعمال تجاه الأهل فى مدينة بئر العبد وشمال سيناء بصفة عامة وشباب سيناء بصفة خاصة.

وأضاف خميس شعبان: " نؤكد من على أرض مدينة بئر العبد أننا لا نخاف من شىء وسنتحدى الإرهاب بالتنمية وسنعمر ونبنى سيناء بالإرادة يدا بيدا مع القيادة السياسية والدولة وأبناء شمال سيناء".

وأكد خميس، خلال زيارته للمدينة الصناعية ببئرالعبد في تصريحات خاصة، :"منطقة بئرالعبد واعدة على مستوى الاستثمار، وسنبدأ من اليوم فى إصلاح أخطاء الماضى، وقد انتبهنا إلى سيناء بعد حادث مسجد " الروضة " الإرهابى وبناء عليه دعونا لاجتماع لتنمية سيناء وخاصة مدينة بئر العبد، وحرصنا على تواجد عدد من مشايخ واهالي سيناء للتعرف من خلالهم على أهم الخدمات والمقومات لإقامة مشروعات تعود بالفائدة على الأهالى هنا فى شمال سيناء، وكذا فرص الاستثمار المتاحة فى المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد".

وأوضح رجل الأعمال محمد خميس شعبان، أن زيارة وفد اتحاد المستثمرين اليوم الأحد، لمدينة بئر العبد جاءت بهدف معرفة اهم احتياجات المنطقة الصناعية الاستثمارية بما يتلائم باحتياجات الاهالي ودعما لمشروعاتهم الصغيرة، المرتبطة بالبيئة المحلية فى شمال سيناء.

وشدد على أنه سيتم الاهتمام بإحتياجات الشباب من المشروعات الصغيرة والحرفية ، مع ايجاد آلية لتسويق منتجاتهم المختلفة في مجال الحرف اليدوية والتراثية وصناعة الاسماك ومنتجات النخيل والمنتجات الجلدية ، حيث سيتم دعم اصحاب المشاريع بالخامات، مع إمكانية تسويق الانتاج الخاص بهم في مختلف المشروعات.

وقال رجل الأعمال محمد خميس شعبان، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد، حسن راتب، تضم 5 أعضاء و 2 من عواقل سيناء وممثل عن المحافظة، تحت إشراف وزارة التخطيط، تتولى إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء والمساهمة فى تمويل رأسمالها بمبلغ 20 مليون جنيه.

وأضاف أنه سيتكفل بإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بقرية بئر العبد باستثمارات أولية 35 مليون جنيه، وطالب محافظ شمال سيناء بتخصيص قطعة أرض للمشروع، ووزيرة التخطيط بتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل شراء المعدات، مشيرا إلى أن رجل الأعمال محمد سعد الدين، سيضخ مبلغ 15 مليون جنيه في مشروع مصنع لإنتاج الملح.

وأكد أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في مدينة بئر العبد بشمال سيناء ستعتمد على الخامات الموجودة في سيناء ومنها النسيج والسجاد والرخام والرمل الزجاجي والثروح الحيوانية والانتاج الداجني والصناعات السمكية التى تعتمد على إنتاج بحيرة البردويل من الأسماك وصناعة الزيتون من زيت زيتون وتخصيص علامة تجارية تحمل شعار " زيت زيتون سيناء " نظرا لما يتميز به من عناصر وشهرة واسعة، ومصنع لمنتجات الزيتون الاخضر الخاص بالمخللات.

وأوضح رجل الأعمال:" أملنا فى الله كبير أن نوفق في تنمية سيناء ومساعدة الدولة في توجهها لتنمية سيناء".

كان وفد من الإتحاد المصري للمستثمرين قد زار، اليوم الأحد ، المدينة الصناعية بمدينة بئر العبد غرب سيناء ، لبحث آفاق وفرصة التنمية ، بهدف اقامة عدد من المشروعات التنموية بشمال سيناء