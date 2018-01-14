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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الزراعة: 4.8 مليون طن حجم الصادرات المصرية بـ2017

الأحد، 14 يناير 2018 12:01 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الزراعة: 4.8 مليون طن حجم الصادرات المصرية بـ2017 عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.


 

وزارة التضامن:
 

غدا.. "التضامن" تستعرض تقريرا حول إمكانية المدارس على تخزين الوجبات المدرسية

 

 

 

غادة والى تعلن نتائج كشف تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية الاثنين

 

 

وزارة التربية والتعليم:

 

التعليم تحذف مصطلح البله المغولى من كتاب الأحياء للصف الأولى الثانوى

 

 

 

 

التعليم توضح حقيقة الخطأ الفنى بامتحان العربى للشهادة الإعدادية بالقاهرة

 

 

وزارة الصحة:

 

خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية.. أبرزها رفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة

 

 

 

"الصحة": استمرار تجهيز مستشفيات 5 محافظات لتطبيق التأمين الصحى

 

 

وزارة التموين:

 

التموين: صرف 50% من السلع المدعمة.. وفتح منافذ "المصرية للجملة" اليوم

 


 

وزارة الإسكان:
 

صور.. وزير الإسكان يتفقد أول نموذج لتشطيبات منطقة الفيلات بالعاصمة الإدارية

 

 

وزارة الزراعة:

 

تقرير حكومى: ارتفاع مساحات زراعة القمح لـ3 ملايين فدان وجارى الحصر

 

 

 

الزراعة: 4.8 مليون طن حجم الصادرات المصرية فى 2017.. والموالح فى الصدارة

 

 

 

وزارة التعليم العالى:

 

ننشر مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية الجديد

 

 

 

 

 

وزارة النقل:

 

وزير النقل يتابع أعمال تنفيد القوس الشمالى الغربى بالدائرى الإقليمى

 

 

وزير النقل يفاجئ العاملين بمزلقانات خط منوف - قليوب للتأكد من ضوابط التشغيل

 

 

 

وزارة القوى العاملة:

 

5 ملايين جنيه منحة تعويضية للعاملين بأحد الفنادق

 

 

 

وزير القوى العاملة يبحث مع رئيس اتحاد عمال لبنان تعزيز الحركة النقابية العربية

 

 

 

 

وزارة الهجرة

 

وظائف جديدة بوزارة الهجرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

 

 

 

 

 

 

 


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