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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14/1/2018 بمحافظات مصر

الأحد، 14 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14/1/2018 بمحافظات مصر توقعات بسقوط امطار


كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على كل الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

        الصغرى      العظمى

القاهرة 11                19

وسط الدلتا 11          19

الإسكندرية 09         18

بلطيم 13  19

مطروح 09              19

السلوم 09                17

سيوة 05  18

بورسعيد 13            19

دمياط 12 18

العريش 09              21

رفح 08    20

الإسماعيلية 09        20

السويس 08              19

رأس سدر 12           18

نخل 03   17

نويبع 16 18

طابا 12    18

كاترين 02               13

الطور 10                20

شرم الشيخ 17         22

الغردقة 13               22

مرسى علم 15         23

الفيوم 10 19

بنى سويف 09         20

المنيا 07  20

أسيوط 07                19

سوهاج 08               20

قنا 08      21

الأقصر 08              21

أسوان 09                22

أبوسمبل 10             22

الوادى الجديد 08     20

شلاتين 20               26

أبو رماد 19             25

رأس حدربة 19       24

حلايب 21               25

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 20 33

المدينة 12                28

الرياض 08              25

المنامة 15 23

أبوظبى 15              23

الدوحة 14               25

الكويت 09               26

دمشق 02 16

بيروت 14               16

عمان 05  11

القدس 07 12

غزة 14    19

بغداد 06  20

مسقط 18 24

صنعاء 01               23

الخرطوم 18 34

طرابلس 08             16

تونس 06 14

الجزائر 06 13

الرباط 07                17

نواكشوط 14           30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 01   09

إسطنبول 04 08

إسلام آباد 03           21

نيودلهى 08             23

جاكرتا 25                32

بكين 06- 03

كوالامبور 22          27

طوكيو 01               07

أثينا 06    16

روما 04  13

باريس 02-              08

مدريد 01 06

برلين 03-                02

لندن 02   06

مونتريال 10-           04

موسكو 08-             06-

نيويورك 05            10

واشنطن 04             09

 

 

 


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