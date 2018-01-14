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حالة غضب فى غزة بعد إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم

الأحد، 14 يناير 2018 02:55 م
حالة غضب فى غزة بعد إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم فلسطين -أرشيفية


رويترز
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عبر فلسطينيون، اليوم الأحد، عن غضبهم من قرار إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم أمس السبت وهو الذى يمثل نقطة العبور الرئيسية للبضائع القادمة إلى غزة.

وقال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة فى غرفة التجارة والصناعة الفلسطينية "إغلاق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر يأتى فى ظل ظروف اقتصادية كارثية يعانى منها قطاع غزة. هذا الإغلاق سوف يؤثر بالسلب على إمدادات المحروقات إلى قطاع غزة بالإضافة إلى إرباك فى حركة الواردات من السلع والبضائع إلى قطاع غزة".

وقال تاجر فى غزة يدعى عبد القادر أبو شعبان (63 عاما) "هذا المعبر لازم ليش يسكروه، مكفى علينا الحصار وعلينا الضياق وعلينا مكفى معبر رفح ومكفى المعابر كليتها بيعمل علينا حصار كتير كتير، هذا ظلم وحرام لشعب غزة، ليش يعملوا هيك هذا نموت إحنا. يعنى متآمرين علينا كل العالم كل الدول لازم يقف كل العالم معنا".

وقال أحد سكان غزة ويدعى نمر ترك (75 عاما) "هى مسكرة من كل النواحى مش بس كرم أبو سالم، يعنى مسكرة برا وبحرا وجوا. يعنى سجن داخلى، ما فى طلوع ولا نزول. والتجارة بس على قد البلد هنا. مفيش تجارة. يعنى الناس بتبيع بعضها البعض بس".

 


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