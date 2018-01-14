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جامعة بنى سويف: رصد 528 حالة غش خلال امتحانات الكليات

الأحد، 14 يناير 2018 02:58 م
جامعة بنى سويف: رصد 528 حالة غش خلال امتحانات الكليات الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف


بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن وصول حالات الغش بين كليات الجامعة، إلى 528 حالة، وتأتى كلية الحقوق فى المقدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الطلاب المخالفين.

وأضاف حسن فى بيان اليوم، أن الجامعة تشهد هدوءا وانتظاما خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى الكليات، فيما يواصل أفراد الأمن الإدارى عملهم لتأمين الافراد والمنشآت، وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة بالتنسيق بين افراد الأمن الإدارى وشىركة فالكون للحراسة والأمن.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن حالات الغش تضمنت ضبط 158 حالة بكلية التجارة 159 بالحقوق و66 بالآداب وثلاثة بالعلوم، و7 حالات بالتعليم الصناعى و3 بالهندسة 38 بالتربية 28 بالتربية الرياضية وحالتان بالإعلام و38 بالخدمة الاجتماعية و6 برياض الاطفال و13 بعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة ، وحالة واحدة فى كلا من الصيدلة والتمريض والحاسبات والهندسة والعلوم الصحية والسياحة والفنادق والزراعة والمعهد الفنى للتمريض والفنون التطبيقية، وتنوعت وسائل الغش ما بين النقل من ورق خارجى واستخدام الهاتف المحمول والكتابة على ورق الأسئلة.

 

 


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