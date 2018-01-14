تاجيل استشكال وقف حكم بطلان إنشاء غرفة صناعه الإعلام لـ28 يناير

تاجيل استشكال وقف حكم بطلان إنشاء غرفة صناعه الإعلام لـ28 ينايرالأحد، 14 يناير 2018 12:36 م
محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الاستشكال الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار إنشاء "غرفة الإعلام"، مع وقف قرار ظهور مرتضى منصور فى الإعلام لجلسة 28 يناير المقبل.
واختصم الاستشكال رقم 30160 المقام من رجل الأعمال محمد الأمين، بصفته رئيس الغرفة، كلا من مرتضى منصور وآخرين، مؤكدا أن الحكم صدر بفهم خاطئ لصحيح حكم القانون.
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