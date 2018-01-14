انتشار خدمات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محطتى مترو بشارع السودان لمنع الزحام

انتشار خدمات مرورية بمحيط أعمال إنشاء محطتى مترو بشارع السودان لمنع الزحامالأحد، 14 يناير 2018 09:18 ص
اعمال انشاءات شارع السودان
كتب عبد الرحمن سيد
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نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة قوات مرورية مدعومة بالأوناش بشارع السودان بسبب أعمال إنشاء محطتى مترو الكيت كات والسودان فى شارع السودان الرئيسى وتم توزيعهم بأماكن متفرقة بالطريق لملاحظة حركة السيارات.
كما انتشر رجال المرور بكورنيش النيل وميدان الكيت كات وبمدخل السودان من ناحية النيل وبمحيط مستشفى القلب ومحكمة الأسرة وشمال الجيزة وبشارع المأمون وشارع السودان من ناحية إمبابة وبشارع جلال الدين الحمامصى وتتقاطع المأمون مع الزمالك والملكة زبيدة وعمر طوسون لمتابعة حركة السيارات.
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