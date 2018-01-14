القابضة المعدنية: رئيس قطاع الورش قائما بأعمال رئيس شركة النصر للتعدين

القابضة المعدنية: رئيس قطاع الورش قائما بأعمال رئيس شركة النصر للتعدينالأحد، 14 يناير 2018 01:01 ص
اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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كشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم تكليف المهندس أبو بكر محمد السيد رئيس قطاع الورش بشركة النصر للتعدين، قائما بأعمال رئيس شركة النصر للتعدين، خلفا لعبد الناصر سلام رئيس الشركة المقبوض عليه على خلفية قضية رشوة ميناء الحمراوين.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن القائم بالأعمال سيدير شئون الشركة مع العضو المنتدب الحالى لها أسامة بدوى .
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