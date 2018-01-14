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الرقابة الإدارية تضبط محافظ المنوفية ورجلى أعمال لتورطهم بقضايا فساد

الأحد، 14 يناير 2018 09:10 م
الرقابة الإدارية تضبط محافظ المنوفية ورجلى أعمال لتورطهم بقضايا فساد الرقابة الإدارية


كتب حازم عادل ومحسن البديوى
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ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية واثنين من رجال الأعمال لتورطهم فى قضايا فساد.. وسنوافيكم بالتفاصيل.


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الرقابة الإدارية

محافظ المنوفية

قضايا فساد



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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية

مصر بتتغير رغم أنف الفاسدين

تحية لهيئة الرقابة الإدارية وباقي الأجهزة والمؤسسات الرقابية لدورهم في مكافحة الفساد . تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

الاسيوطى

نظرة على محافظات الصعيد

ياريت هيئة الرقابة الادارية تراجع اعمال محافظى محافظات الصعيد وخاصة محافظة اسيوط لان الكيل طفح من الفساد الذى اصبح يزكم الانوف والاجهزة الرقابية لاتحرك ساكنا .

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