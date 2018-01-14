الرقابة الإدارية تضبط محافظ المنوفية ورجلى أعمال لتورطهم بقضايا فساد

الرقابة الإدارية تضبط محافظ المنوفية ورجلى أعمال لتورطهم بقضايا فسادالأحد، 14 يناير 2018 09:10 م
الرقابة الإدارية
كتب حازم عادل ومحسن البديوى
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ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على محافظ المنوفية واثنين من رجال الأعمال لتورطهم فى قضايا فساد.. وسنوافيكم بالتفاصيل.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
مصر بتتغير رغم أنف الفاسدين
تحية لهيئة الرقابة الإدارية وباقي الأجهزة والمؤسسات الرقابية لدورهم في مكافحة الفساد . تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
نظرة على محافظات الصعيد
ياريت هيئة الرقابة الادارية تراجع اعمال محافظى محافظات الصعيد وخاصة محافظة اسيوط لان الكيل طفح من الفساد الذى اصبح يزكم الانوف والاجهزة الرقابية لاتحرك ساكنا .