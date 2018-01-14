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الأحد، 14 يناير 2018 04:17 ص
خالد صلاح
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الحكومة التونسية تتخذ إجراءات لصالح العاطلين عن العمل والفقراء

الأحد، 14 يناير 2018 01:01 ص
الحكومة التونسية تتخذ إجراءات لصالح العاطلين عن العمل والفقراء رئيس حكومة تونس


أ ش أ
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 أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسى محمد الطرابلسي، عن منظومة "الأمان الاجتماعي" التى تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر والاندماج الاجتماعى 2020، والتى تركز على ضمان دخل أدنى كاف للعائلات الفقيرة وضمان الرعاية الصحية لكل التونسيين والمساعدة على توفير السكن اللائق للعائلات.


وأوضح الطرابلسي، السبت، أن تفعيل الإستراتيجية يتضمن رفع منحة العائلات المحتاجة من 150 إلى 180 دينارا، وبالنسبة للعائلات التى لها 3 أطفال تصبح المنحة 210 دينارات وإقرار حد أدنى لراتب التقاعد بما لا يقل عن 180 دينار شهرياً، فضلاً عن مضاعفة المنحة المقررة للأطفال المعاقين من أبناء العائلات المحتاجة.


كما تشمل الاستراتيجية توسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل بالتمتع بالعلاج المجانى من خلال بطاقات وزارة الشؤون الاجتماعية لحين حصولهم على عمل، واستحداث صندوق ضمان القروض السكنية لصالح ذوى الدخل غير الكافى ويبلغ عددهم حوالى نصف مليون تونسى لضمان سكن لائق لكل عائلة.

 


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