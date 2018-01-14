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الأحد، 14 يناير 2018 04:35 م
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر جبل مركوزة الاستراتيجى فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء

الأحد، 14 يناير 2018 03:02 م
الجيش اليمنى يحرر جبل مركوزة الاستراتيجى فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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تمكنت القوات الشرعية اليمنية، اليوم الأحد، من تحرير جبل مركوزة الاستراتيجى، فى مديرية ناطع، بمحافظة البيضاء اليمنية، ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

كانت مصادر يمنية ميدانية، أفادت -فى وقت سابق من اليوم - بتمكن قوات الجيش الوطنى اليمنى من استعادة السيطرة على عدة مواقع استراتيجية فى مديرية البقع بمحافظة صعدة، وكانت قوات الجيش اليمنى، استعادت فى وقت سابق السيطرة على جبل الساده وشعب ماور ومنطقة المليح فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بعد معارك مع ميليشيا الحوثى أوقعت قتلى وجرحى.


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